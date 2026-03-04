Перевозчик грузов COSCO приостановил бронь на маршрутах через Ормузский пролив
Китайская логистическая компания COSCO Shipping Lines остановила бронирование перевозок на контейнеровозах по маршрутам, проходящим через Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Перевозчик не принимает бронирование заказов в ОАЭ (кроме портов Эль-Фуджайра и Хор-Факкан), Катар, Бахрейн, Ирак, Саудовскую Аравию (за исключением порта в Джедде). COSCO Shipping Lines также приостановила рейсы в обратном направлении.
Решение принято после заявлений Ирана о перекрытии Ормузского пролива. В отношении уже погруженных грузов компания проводит всестороннюю оценку, включая подбор потенциальных портов разгрузки в случае непредвиденных обстоятельств.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что будет уничтожать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.
