Штраф уральскому медику за поиск экстремистских материалов обжаловали в кассации

Защита уральского медика Сергея Глухих подала кассационную жалобу на постановление суда о назначении штрафа в 3 тыс. руб. за поиск экстремистской информации, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков. Напомним, в декабре прошлого года суд назначил 20-летнему медику Сергею Глухих из Каменска-Уральского (Свердловская область) административный штраф за поиск экстремистской информации (ст. 13.53 КоАП РФ). Это первое судебное решение в России по данной статье. Жалоба подана сегодня в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», протокол в отношении молодого человека был составлен 6 ноября. Адвокат Сергей Барсуков рассказывал, что его доверитель 24 сентября ехал в автобусе и просматривал статьи в интернете, где наткнулся на материалы об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Уже через 15 минут после поиска контента ему позвонили из Федеральной службы безопасности.

Господин Барсуков настаивал на том, что Сергей Глухих искал эти материалы из любопытства. При этом на судебном заседании сотрудник полиции заявила, что молодой человек с 2022 года интересуется террористическими организациями. Свою вину молодой человек не признал.

Защита пыталась обжаловать решение в апелляционной инстанции, но решение осталось в силе.

Артем Путилов, Мария Игнатова