Суд на Урале оставил в силе первый в России штраф за поиск экстремистской информации

Красногорский районный суд Каменска-Уральска (Свердловская область) оставил без изменения решение мирового судьи о назначении штрафа в размере 3 тыс. руб. медику Сергею Глухих по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск экстремистской информации), сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Постановление мирового судьи о признании Сергея Глухих виновным вступило в законную силу с 25 декабря. «Оба суда подошли к делу формально. Нарушено право моего подзащитного на защиту. Оба решения суда будут обжалованы нами в кассационном порядке»,— сообщил «Ъ-Урал» Сергей Барсуков.

Ранее адвокат сообщал, что 24 сентября его доверитель Сергей Глухих ехал на автобусе и, ожидая своей остановки, случайно наткнулся на информацию о нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Через 15 минут после поиска экстремистского контента ему позвонили из Федеральной службы безопасности. Сергей Барсуков в разговоре с «Ъ-Урал» уверял, что его подзащитный сразу закрыл сайты с подобной информацией, посчитав для себя ее неприемлемой.

Позже сторона защиты возвращала протокол в полицию на доработку. Согласно скорректированному документу, Сергей Глухих ввел в поисковую строку запрос: «азов бригада» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Сам Сергей Глухих не отрицал, что заходил на запрещенные страницы. Сотрудник полиции, выступавшая на суде в качестве свидетеля, подтвердила, что Глухих знал о том, что просматриваемая им информация является запрещенной.

Подробнее — в материале «Медик нагуглил на штраф»

Артем Путилов