Мэра Бодайбо поместили под домашний арест

Бодайбинский городской суд избрал меру пресечения для главы Бодайбо Алексея Ботвина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По результатам рассмотрения ходатайства следствия суд поместил Ботвина под домашний арест до 26 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Алексея Ботвина Фото: Архив Алексея Ботвина

По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2026 года глава городского поселения, «будучи осведомленным о существенной изношенности водоводов в Бодайбо», не принял надлежащих мер по устранению нарушений в сфере ЖКХ, проведению реконструкции и модернизации магистральных водоводов, находящихся в собственности администрации. В результате этого 30 января произошло промерзание сетей, после чего без отопления, водоснабжения и водоотведения остались не менее 141 дома, в том числе 85 индивидуальных жилых и 56 многоквартирных, а также двух школ.

Происшедшее повлекло «тяжкие последствия» в виде создания угрозы жизни и здоровью не менее 1320 человек «в условиях низких отрицательных температур на улице», а также нарушение их прав.

Алексей Ботвин был задержан 27 февраля. В Бодайбо действует режим ЧС. Теплоснабжение всех домов удалось восстановить лишь 21 февраля. В настоящее время продолжаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бодайбо оказался на полюсе холода».

Влад Никифоров, Иркутск