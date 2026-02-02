Бодайбо оказался на полюсе холода

Значительная часть одного из центров золотодобычи в Иркутской области — города Бодайбо с населением около 9 тыс. человек — в минувшие выходные оказалась без централизованного водо- и теплоснабжения. Причиной стала авария на перемерзшем на сильном холоде водоводе. В ликвидации ее последствий принимают участие муниципальные и областные власти, работающие на севере региона частные компании и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на водоводе оставила без воды и тепла 1,3 тыс. жителей Бодайбо

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Авария на водоводе оставила без воды и тепла 1,3 тыс. жителей Бодайбо

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поздно вечером 1 февраля в Иркутске завершилось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его участники обсудили ход ликвидации аварии на водоводе в Бодайбо, которая оставила без централизованного водо- и теплоснабжения значительную часть города.

Авария произошла 30 января, когда из-за морозов вышел из строя водовод на ул. Мира. Сеть водоснабжения находится в ведении МУП «Тепловодоканал». Как следствие, была остановлена работа четырех котельных. Без водоснабжения и тепла остался 141 дом с 1,3 тыс. жильцов. Под отключение попали также общеобразовательная школа №3 и специальная коррекционная школа. В эфире «Вести—Иркутск» жительница одного из многоквартирных домов рассказала, что «в подъезде на первом этаже разорвало трубы, соседи все съехали».

В ее подъезде температура упала до уличной, а в квартире — ниже отметки в плюс 10 градусов.

В Бодайбинском муниципальном образовании был введен режим повышенной готовности, а затем на территории попавших под отключение домов объявлен режим ЧС. По данным областного правительства, для контроля над ходом ликвидации аварии создан штаб технической поддержки под руководством министра жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолия Никитина. Для горожан в двух детсадах подготовили пункты временного размещения и питания. Они рассчитаны в общей сложности на 770 мест.

31 января стало известно, что восстановление водовода разделено на два этапа. На первом этапе было решено проложить резервную трубу протяженностью 120 м на ул. Мира. Во второй этап вошел участок в 400 м на ул. Артема Сергеева. «Рабочие завершили монтаж резервного трубопровода на участке на ул. Мира… В рамках второго этапа работы продолжаются на ул. Артема Сергеева в сторону водонапорной башни.

На остановленных котельных поддерживается температурный режим, они готовы включиться в работу, как только возобновится подача воды»,— 1 февраля подвел первые итоги губернатор Игорь Кобзев.

По словам мэра Бодайбо и района Евгения Юмашева, все необходимые для аварийных и восстановительных работ материалы закуплены. «Сегодня к нам приехало четыре восстановительных бригады, в том числе, прилетел вертолет компании “Газпром” со специалистами высокого уровня»,— рассказал он. В Бодайбо появились группы волонтеров. Их участники развозят нуждающимся воду и горячую пищу, которую готовят сами.

Пострадавшим от аварии будет выплачена компенсация в размере 15 тыс. руб. на человека. К настоящему времени соответствующие заявления подали более 300 человек. По данным главы региона, выплаты начнутся 5 февраля.

Как писал «Ъ-Сибирь», ситуация заинтересовала правоохранительные органы. Следственно управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Валерий Лавский