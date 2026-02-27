Задержанного мэра Бодайбо обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет подтвердил задержание мэра иркутского города Бодайбо Алексея Ботвина. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. СКР опубликовал видео задержания.

Мэр Бодайбо Алексей Ботвин

Фото: Из личного архива Алексея Ботвина Мэр Бодайбо Алексей Ботвин

Задержание было произведено в рамках расследования уголовного дела, «возбужденного по факту ненадлежащей организации теплоснабжения жителей Бодайбо», отметили в СКР.

В ведомстве напомнили, что 30 января в Бодайбо после остановки работы четырех котельных из-за промерзания водовода без отопления, водоснабжения и водоотведения остались две школы и более 140 домов — не менее 1321 человек. Авария произошла в результате «непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства», считает следствие.

СКР будет ходатайствовать о заключении мэра под стражу. Прокуратура Иркутской области намерена оценить законность принятых следователями решений.

В Бодайбо действует режим ЧС. Теплоснабжение всех домов удалось восстановить лишь в конце прошлой недели. В настоящее время продолжаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации.

Влад Никифоров, Иркутск