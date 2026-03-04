За последние две недели в Израиль въехали 1 тыс. туристов из России

За последние две недели в Израиль въехали 1 тыс. российских туристов, сообщило Минтуризма еврейского государства. Точное число граждан России, находящихся сейчас в Израиле, ведомство не уточнило.

«Речь именно о тех, кто въехал до начала конфликта (с Ираном.— "Ъ") и, возможно, еще находится в стране»,— сказали в ведомстве ТАСС. Посольство РФ в Израиле не получало информации о жертвах среди россиян на территории еврейского государства.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран атаковал объекты в Израиле и ближневосточные американские военные базы. Страны региона закрыли воздушное пространство. По информации Ассоциации туроператоров, со 2 марта страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов. По оценке АТОР, это менее 10% туристов, находящихся сейчас в регионе.