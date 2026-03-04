У посольства РФ в Израиле нет данных о гибели россиян из-за конфликта с Ираном

Данных о жертвах и пострадавших среди граждан России в Израиле после начала военного конфликта с Ираном нет. Об этом сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Нет, таких данных (о гибели россиян.—“Ъ”) у нас нет. Ни официальные власти израильские, ни родственники нам о таких случаях не сообщали», — рассказал господин Викторов в интервью «Вестям». Он отметил, что посольство РФ в Израиле внимательно следит за прессой и отслеживает всю новую информацию о ситуации.

По словам Анатолия Викторова, около 800 обращений поступило от россиян в дипмиссию по вопросу выезда из страны. 2 марта дипломат сообщал, что на консульском учете в посольстве зарегистрировано около 150 тыс. россиян. По оценке диппредставительства, еще несколько сотен граждан России находятся в Израиле с временным визитом.

28 февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. Страны региона закрыли воздушное пространство. По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), со 2 марта страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов. По оценке ассоциации, вернуться в Россию пока смогли менее 10% туристов.

