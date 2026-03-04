В Екатеринбурге за сутки на полигоны вывезли свыше 12 тыс. тонн снега

Более 12 тыс. тонн снега вывезли на полигоны в Екатеринбурге за сутки, сообщили в городской администрации. Для устранения наледи было использовано 152 тонны противогололедных материалов. Ожидается, что снегопады будут идти в городе всю неделю.

Сегодня на дороги Екатеринбурга вывели 256 машин уборочной техники, убирать снег отправились 489 рабочих. Основные силы направлены на прометание дорог, тротуаров, остановок и пешеходных переходов. В мэрии также напомнили, что заниматься очисткой от снега придомовых территорий должны управляющие организации. Уральцы могут отправить свои жалобы на плохую уборку через приложение «Госуслуги Дом».

В Свердловской области первая неделя марта ожидается холодной с осадками, наиболее интенсивными в южных и юго-западных районах. Наиболее сильными снегопады прогнозируются 4 и 5 марта в южной части региона.

Ирина Пичурина