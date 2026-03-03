Свердловчанам рекомендовали жаловаться на неубранный снег через Госуслуги

Жители Свердловской области могут пожаловаться на плохую уборку снега через приложение «Госуслуги Дом», сообщает департамент информационной политики региона. Для этого нужно выбрать свой дом в приложении, описать проблему и прикрепить фото.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Зимняя уборка придомовой территории – это не дополнительная услуга, а прямая обязанность управляющей организации»,— заметил директор регионального департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов.

Убрать снег управляющая компания должна в течение 6-12 часов после снегопада, начать уборку она должна максимум через три часа после его начала. Представители компании обязаны очищать территорию до твердого покрытия, убирать лед, посыпать дорожки противогололедной смесью, следить за состоянием крыш и водостоков.

Ранее свердловские власти приняли решение контролировать вывоз снега и распространять материалы об опасности схода снега с крыш. Это произошло после гибели двоих детей под снежной лавиной в селе Сылва в Шалинском районе.

Анна Капустина