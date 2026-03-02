Морозы в районе -20° и снегопады ожидаются в Свердловской области в начале марта

В Свердловской области первая неделя марта ожидается холодной с осадками, наиболее интенсивными в южных и юго-западных районах, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Регион находится под влиянием холодной воздушной массы, в северной и восточной частях — арктического происхождения, в остальных — умеренно-холодной.

В понедельник погодные изменения над Южным Уралом затронут юг Свердловской области, усилив арктический атмосферный фронт и вызвав облачность с небольшими осадками. Наиболее значительные снегопады ожидаются во вторник и среду в южной части региона. В четверг в тылу циклона вновь усилится приток арктического воздуха, что приведет к похолоданию. В холодной воздушной массе над Северным Уралом и Западной Сибирью сформируется ядро антициклона, из-за чего ночь на пятницу может быть очень холодной — особенно в северной и восточной частях области. В субботу и воскресенье ожидаемое похолодание смгячится, если через область пройдет западный циклон. В противном случае Средний Урал останется под влиянием холодного антициклона.

В Екатеринбурге в понедельник днем установится температура -9°..-11°, будет в основном облачно и небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 1-6 м/с. Во вторник ночью -16°, днем -12°, в среду — ночью -15°, днем -12°. Ночью четверга похолодает до -17°, днем будет -11°. В пятницу и на выходных по ночам установится температура -21°: в дневное время 6 марта до -13°, 7 марта до -14°, 8 марта до -15°.

Ирина Пичурина