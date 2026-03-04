В Санкт-Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним

Оперштаб Санкт-Петербурга до конца года ограничил розничную продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Соответствующее решение принял губернатор и глава штаба Александр Беглов, сообщила его пресс-служба.

Запрет на продажу нефтепродуктов в любую тару лицам младше 18 лет вводится на период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправках города. Решение принято для усиления мер общественной безопасности.

«Эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города»,— уточняется в пресс-релизе.

В последние месяцы в Санкт-Петербурге произошло несколько попыток поджога АЗС. В феврале в городе задержали подростка, подозреваемого в попытках поджечь две заправки. Суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, молодой человек действовал «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений», возбуждено уголовное дело.