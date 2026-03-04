Дефицит бюджета Воронежа в 2026 году вырос до 731 млн рублей

Депутаты гордумы Воронежа на заседании 4 марта рассмотрели вопрос о внесении корректировок в параметры бюджета областного центра на 2026 год. В соответствии с обновленными параметрами доходы составят 46,4 млрд руб., расходы — 47,1 млрд руб., а дефицит — 731 млн руб. или 3,5% от налоговых и неналоговых доходов. Заседание провел заместитель председателя гордумы Олег Черкасов, присутствовали 26 из 36 избранных депутатов. Внесение изменений было поддержано единогласно.

С учетом планируемого поступления собственных средств в бюджет городского округа в 2026 году, доходная часть увеличена на 590,5 млн руб. — 303,1 млн из них, в частности, приходятся на возврат субсидии, предоставленной в 2025 году ООО «РВК-Воронеж» в рамках концессионного соглашения в отношении Левобережных очистных сооружений (ЛОС). За счет безвозмездных поступлений от бюджетов вышестоящих уровней она выросла на 438,9 млн — речь идет о финансовом обеспечении строительства водоподъемной станции (ВПС-21), водонапорных и канализационных линий на улице Изыскателей, а также о модернизации учреждений культуры. Помимо этого, на 138,6 млн руб. уточнено изменение остатков средств местного бюджета по состоянию на 1 января.

В расходной части согласованы следующие изменения в бюджетном ассигновании по муниципальным программам:

«Обеспечение коммунальными услугами» — увеличение на 1,01 млрд руб. Средства в основном приходятся на реализацию подпрограммы «Чистая вода»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций» — увеличение на 272,2 млн руб. В пояснительной записке указано, что учитываются фактические расходы «по размещению и питанию граждан, вынужденно покинувших свои территории и проживавших в пунктах временного размещения»;

«Развитие культуры» — увеличение на 37,6 млн руб.;

«Управление муниципальными финансами» — уменьшение на 97,5 млн руб.;

«Формирование современной городской среды» — увеличение на 2,3 млн руб.;

«Муниципальное управление» — уменьшение на 55 млн руб.

На плановый период 2027 года предварительно заложенные доходы бюджета на текущий момент составляют 42,6 млрд руб., расходы — 42,9 млрд., а дефицит — 261,6 млн руб. или 1,2% от налоговых и неналоговых доходов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», проект бюджета Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов приняли во втором чтении 24 декабря 2025-го. В соответствии с документом запланированный дефицит составлял 592 млн руб., или 3% от суммы собственных доходов. Вопрос о корректировке бюджета предполагалось рассмотреть на заседании гордумы 25 февраля, но он был отложен. На том заседании присутствовали 33 из 36 депутатов, которые успели рассмотреть 38 других вопросов.

Денис Данилов