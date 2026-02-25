Гордума Воронежа отложила вопрос изменения бюджета города

Городская дума отложила до 4 марта рассмотрение вопроса о внесении изменений в бюджет Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Вопрос был включен в повестку шестого заседания городского парламента, состоявшегося 25 февраля. На заседании присутствовали 33 из 36 депутатов, которые рассмотрели 38 вопросов.

По словам председателя гордумы Андрея Дьяченко, 4 марта будет продолжена работа именно в рамках шестого заседания. Присутствовавшие депутаты единогласно поддержали решение о переносе. Других отложенных вопросов не было.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», проект бюджета Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов приняли во втором чтении 24 декабря. В соответствии с документом доходы городской казны составят 45,3 млрд руб., расходы — 45,9 млрд руб. Дефицит запланирован в объеме 592 млн руб., или 3% от суммы собственных доходов. Большая часть средств будет направлена на социальные статьи — свыше 30 млрд руб.

Денис Данилов