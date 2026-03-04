Азиатские фондовые рынки упали вслед за США

Сегодня ведущие фондовые биржи Азии зафиксировали существенное снижение индексов после того, как вчера упали рынки в США. Японский Nikkei 225 потерял 2033 пункта, опустившись на 3,6%, южнокорейский Kospi рухнул на 12%, став лидером Азии по негативной динамике. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%, индийский BSE — 1,8%.

Инвесторы на азиатских рынках вслед за американскими заметно встревожены тем, что конфликт с Ираном может стать длительным и негативно отразиться как на энергетических рынках, так и на экономической активности в Азии в целом. «Распродажа на азиатском рынке приобретает хаотичный характер, потому что рынки больше не воспринимают это как "шок на одну неделю",— цитирует агентство Reuters Чару Чанана, главного инвестиционного аналитика сингапурского отделения Saxo Bank.— Настроения "продавай все, что можешь" распространяются сейчас все больше».

О развитии событий в Иране — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Хвостик