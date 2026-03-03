Биржевые индексы США рухнули из-за иранского конфликта

Сегодня, 3 марта, в первые часы биржевых торгов в США индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 1238 пунктов, или на 2,5%, по сравнению с уровнем закрытия торгов вчера, 2 марта. Резкое снижение испытали и другие ведущие индексы: S&P 500 опустился на 2,2%, а NASDAQ Composite — на 2,3%. По подсчетам телеканала CNBC, если сегодняшняя динамика DJIA продлится до конца торговой сессии, это станет первым падением данного индекса более чем на 1000 пунктов с 10 апреля 2025 года.

Аналитики объясняют сегодняшнее падение индексов тем, что инвесторы опасаются затягивания иранского конфликта. Это в свою очередь может негативно отразиться на поставках нефти из региона, а также на снижении туристической и экономической активности. Фьючерсы на нефть марки Brent уже выросли до $85 за баррель, что стало максимумом с середины 2024 года. Цена на газ на европейских биржах выросла на 20%.

«После первоначального, довольно спокойного восприятия войны на Ближнем Востоке сейчас тревога на рынке резко возросла,— цитирует CNBC аналитика исследовательской компании Vital Knowledge Адама Крисафулли.— Растут опасения, что обезглавленное и лишенное лидера иранское правительство и армия в течение нескольких недель предпримут длительные ответные действия, распространяя хаос в регионе, нанося удары по ключевой энергетической инфраструктуре».

Евгений Хвостик