Иран заявил об ударе по эсминцу США и танкеру в Индийском океане

Американский эсминец, который заправлялся от танкера в Индийском океане, был поражен ракетами Qadr 380 и Talaiyeh. Об этом сообщило агентство IRIB.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции утверждают, что нанесли ракетный удар более чем в 600 км от побережья Ирана. Разведданные указывают, что после удара на корабле, а также на грузовом судне начался пожар, указано в заявлении КСИР.

Глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер сообщил об уничтожении 17 иранских кораблей, включая «наиболее исправную» подводную лодку. По его словам, субмарина получила пробоину в корпусе.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

