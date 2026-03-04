США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей

США уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе одну «наиболее исправную» подводную лодку. Об этом сообщил в соцсети X глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер. По его словам, подлодка получила пробоину в корпусе. Пострадал ли ее экипаж, не уточняется.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ней участвуют более 50 тыс. американских военнослужащих. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Тегеран считает, что Вашингтон скоро будет вынужден прекратить боевые действия.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».