Резидент курской свободной экономзоны пострадал при атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ в деревне Гирьи Беловского района Курской области были повреждены остекление и фасад административного здания производителя колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское». Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна. По данным на декабрь 2025-го, «Псельское» является единственным резидентом свободной экономической зоны в регионе.

Других последствий не зафиксировано, в том числе пострадавших. Всего с 9:00 3 марта до 7:00 4 марта над Курской областью сбили 18 беспилотников различного типа. Также установлены один сброс взрывного устройства с БПЛА и 53 артиллерийских обстрела.

Летом 2025 года «Псельское» уже попадало под обстрел ВСУ. В производственных помещениях предприятия, где хранилась техника, произошел пожар. Его потушили, однако в результате были повреждены ангар и несколько спецмашин. Пострадавших не было.

По данным Rusprofile, ООО «Псельское» было зарегистрировано в Беловском районе Курской области в январе 2023 года. Основной вид деятельности — животноводство, уставный капитал — 1 млн руб. 99% компании принадлежит Алексею Золотареву, 1% — ОАО «Беловское» (собственники не раскрываются). Оба упомянутых юрлица управляются ООО «Псельское УК» господина Золотарева. Он также является сопредседателем Агросоюза Курской области. 2024 год «Псельское» завершило с выручкой 4,6 млрд руб. и чистой прибылью 250 млн руб.

В свободной экономзоне «Псельское» планирует реализовать проект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе за 120 млн руб.

Алина Морозова