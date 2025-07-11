Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на курскую деревню

В результате атаки БПЛА на деревню Суходол Беловского района Курской области пострадали мужчины в возрасте 32-х, 33-х, 45-ти лет, а также 53-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Всех раненых доставили в Беловскую центральную райбольницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным главы региона, вчера вечером беспилотник ВСУ ударил по ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате произошел пожар в производственных помещениях предприятия, где находилась техника. Его потушили, однако в результате были повреждены ангар и несколько спецмашин. Пострадавших нет.

Алина Морозова