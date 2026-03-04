С «Урал-сервис-групп» взыскали 135 млн рублей, полученные по фиктивной сделке

Арбитражный суд Челябинской области признал ничтожным договор между АО «Южуралмост» и ООО «Урал-сервис-групп» на строительство и реконструкцию дорог в регионе. В доход государства со второй компании взыскано 135 млн руб., полученные по этому соглашению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году ФАС России оштрафовала АО «Южуралмост» на 457 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Компания, чтобы списать эти штрафы, заключила договор с аффилированным ей ООО «Урал-сервис-групп» фиктивное дополнительное соглашение о строительстве и ремонте дорог на сумму 135 млн руб. Так организация создала якобы задолженность перед подрядчиком, после чего была инициирована процедура банкротства «Южуралмоста». Проверка прокуратуры доказала, что договор был мнимым. Ведомство обратилось в суд, чтобы признать соглашение ничтожным и обратить 135 млн руб. в доход государства. Суд согласился с позицией прокуратуры, решение еще не вступило в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2025 года «Южуралмост» оплатил штраф Федеральной антимонопольной службы России в размере 457,3 млн руб. Тогда же было прекращено дело о банкротстве компании — бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести организаций и ФНС России на общую сумму 560 млн руб.

Виталина Ярховска