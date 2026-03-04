КРСУ создаст индустриальный парк Режа «поэтапно с учетом бюджетных ограничений»

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) прорабатывает «иные инфраструктурные объекты» на территории Свердловской области и планирует приступить к их реализации «поэтапно с учетом бюджетных ограничений», сообщили «Ъ-Урал» в организации в ответе на запрос о состоянии индустриального парка в Реже и его перспективах. Ранее глава города Евгений Чепчугов рассказал в интервью «Ъ-Урал», что на площадке не появилось предприятий, которые были бы «постоянно на слуху». «Это серьезная тема, над которой придется поработать. Не исключаю, что в ближайшее время технопарк заявит о себе, но пока мы не стали "Сколково"»,— подчеркнул мэр.

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Как сообщили в КРСУ, организация и ее дочерние общества в регионе управляют индустриальными парками «Богословский», «Заречный», создаваемыми индустриальным парком и технопарком «Космос». С этим корпорация взаимодействует с «Атом-ТОР» по реализации проекта индустриального парка «Новоуральский». «КРСУ ведется работа по расширению предложения инвестиционной инфраструктуры в регионе путем поиска и привлечения частных инвесторов и девелоперов, взаимодействия с администрациями муниципалитетов и привлечения федерального финансирования»,— добавили в организации.

КРСУ была создана правительством Свердловской области в 2010 году. Одним из основных направлений организации является создание технопарков, индустриальных парков, промышленных площадок для развития промышленного потенциала региона. Согласно данным КРСУ, суммарный объем ее активов превышает 12 млрд руб. В интервью «Ъ-Урал» в декабре на тот момент гендиректор организации Андрей Мисюра отметил, что прибыль корпорации по итогам 2025 года составит около 450 млн руб.

КРСУ и мэрия Режа подписали соглашение о создании индустриального парка в апреле 2020 года. По данным администрации, площадь территории на начальном этапе должна была составить 28 га. Отмечалась, что в перспективе она может быть увеличена до 62 га. «Концепция дальнейшего развития индустриального парка будет базироваться на основе потребностей потенциальных инвесторов. В первую очередь это касается местных предпринимателей, которые заинтересованы в расширении производств»,— говорится на сайте мэрии.

Вопросы корреспондента «Ъ-Урал» о числе открытых предприятий на территории индустриального парка в Реже с 2020 года, трудностях в работе площадки и планах по их преодолению в КРСУ оставили без ответа.

Василий Алексеев