СКР обнаружил пропавшего более недели назад подростка из Ленинградской области

СКР удалось установить местонахождение пропавшего 25 февраля подростка из поселка Янино Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства, передает «РИА Новости».

«Более подробная информация появится позже»,— пообещали в СКР. 2 марта по факту исчезновения 17-летнего мальчика возбуждено уголовное дело об убийстве.

Молодой человек вышел из дома в поселке Янино и не вернулся. Последний раз его заметили на камерах видеонаблюдения на станции метро «Ладожская» в Петербурге утром 2 марта. Подростка искали волонтеры двух отрядов «Северо-Запад» и «Лиза Алерт». По словам матери мальчика, он стал жертвой мошенников. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.

