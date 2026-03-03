Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования пропажи подростка в Ленобласти

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления ведомства по Ленинградской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

О возбуждении дела стало известно накануне. По информации ведомства, несовершеннолетний 25 февраля вышел из дома в поселке Янино-1 и не вернулся. Уточняется, что в последний раз он был зафиксирован камерами видеонаблюдения на станции метро «Ладожская» в Петербурге утром 2 марта.

В СКР добавили, что, по данным соцмедиа, подросток мог уйти из дома под влиянием мошенников.

Артемий Чулков