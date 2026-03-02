После исчезновения 17-летнего подростка в Ленобласти возбудили дело об убийстве

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 17-летнего парня в Ленинградской области. Его ищут уже пять дней, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По информации ведомства, несовершеннолетний 25 февраля вышел из дома в поселке Янино-1 и не вернулся. Уточняется, что в последний раз он был зафиксирован камерами видеонаблюдения на станции метро «Ладожская» в Петербурге утром 2 марта.

Сотрудники ведомства проверяют места возможного нахождения несовершеннолетнего, допрашивают лиц из его круга общения. К поискам присоединился поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

Татьяна Титаева