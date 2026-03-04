На Ставрополье лечению онкозаболеваний помогают передовые технологии

Ставропольский край активно реализует региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Врачи внедряют передовые методы лечения, снижают заболеваемость и обеспечивают пациентам высокое качество жизни. Краевой онкодиспансер стал лидером Северного Кавказа по борьбе с различными видами рака благодаря современному оборудованию и квалифицированным кадрам, отметил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края

Специалисты краевого клинического онкодиспансера начали применять в лечении онкозаболеваний новые российские препараты, ранее закупавшиеся за рубежом. Их использование упрощает логистику, сокращает сроки поставок и снижает стоимость курсов терапии. Так, с этого года врачи освоили терапию с применением нового радиофармпрепарата.

- Препараты, применяемые в радионуклидной терапии, содержат в своем составе вещества, которые активны в течение ограниченного времени, поэтому каждый час на счету. Радиофармпрепарат заказывается и изготавливается индивидуально для каждого пациента. Благодаря тому, что все вопросы с закупкой и поставками решаются в России, нам удалось наладить непрерывный поток пациентов. Кроме того, российский препарат намного дешевле зарубежных аналогов. Лечение уже прошли 10 пациентов онкоурологического профиля, - сообщил заместитель главврача диспансера Арсен Койчуев.

Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер — единственный в Северо-Кавказском федеральном округе применяет брахитерапию для лечения рака предстательной железы. Врачи размещают радиоактивный источник прямо внутри пораженного органа. Это обеспечивает точность облучения и минимизирует степень нанесения вреда здоровым тканям. По словам заведующей отделением радиотерапии №2 Светланы Веретенниковой, высокомощностная брахитерапия работает здесь более 10 лет, врачи пролечили 270 пациентов.

В рамках нацпроектов край закупил два аппарата гамма-терапевтического контактного облучения последнего поколения. У 94,1% ставропольчан, прошедших брахитерапию для лечения рака простаты, болезнь не прогрессирует. Пациенты получают низкую токсичность, быстро восстанавливаются, избегают серьезных осложнений и сохраняют качество жизни. Короткий курс лечения ускоряет реабилитацию, а методика полностью соответствует клиническим рекомендациям Минздрава РФ.

Краевой диспансер внедряет микрохирургию для борьбы с онкозаболеваниями головы и шеи. В 2021 году учреждение стало первой организацией в СКФО, которая использует новейший операционный микроскоп, купленный по нацпроекту. Специалисты также освоили гамма-детекторы — край входит в число шести регионов России, где с помощью такого оборудования проводят щадящие операции при раке молочной железы.

В минздраве Ставрополья подчеркнули, что профилактика играет ключевую роль в реализации регпроекта. Так, например, в краевом лицее №14 представитель краевого диспансера — специалист хирургического отделения опухолей молочной железы, кожи, костей и мягких тканей Станислав Луганский осмотрел более 20 педагогов. По итогам осмотров врач-онколог дал персональные рекомендации, с учетом возраста педагогов и факторов риска для их здоровья.

При этом, в регионе заболеваемость раком молочной железы на 11% ниже среднероссийского уровня. Благодаря скрининговым программам, которые выявляют болезнь на ранних стадиях: применение передового оборудования повышает и точность диагностики, и эффективность лечения, которое на основе данных исследования своевременно назначает опытный врач.

Всего с 2021 года хирурги освоили 10 новых видов операций. Так, врачи сочетают лучевую терапию с микрохирургией и радионуклидными методами. С июля 2023 года краевой онкологический диспансер первым в СКФО применил радионуклидную терапию для распространенных форм рака простаты.

«При неэффективности других методов лечения граждане бесплатно получают высокотехнологичную помощь, включая клеточные технологии и роботизированную хирургию», — уточнил Юрий Литвинов.