Трамп назвал худший сценарий событий в Иране

Если новая власть в Иране будет такой же плохой, как предыдущая, это будет худшим сценарием развития событий, убежден президент США Дональд Трамп. Он заявил об этом на вчерашней встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране .—"Ъ"), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим»,— сказал господин Трамп (цитата по AFP).

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Iran International сообщил, что новым верховным лидером стал сын Али Хаменеи.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».