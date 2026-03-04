В Хакасии введут льготы для туристов, отказавшихся от отдыха на Ближнем Востоке

Руководство Хакасии объявило о готовности предоставить свободный доступ к историко-культурным объектам республики тем российским туристам, которые планировали отдыхать в государствах Персидского залива.

«Всем, у кого есть подтвержденные бронирования или авиабилеты в страны Ближнего Востока, кто решит провести отпуск у нас в этом году в любом сезоне, прошу организовать свободный доступ ко всем историко-культурным объектам Хакасии»,— говорится в поручении, данном главой региона Валентином Коноваловым министру культуры республики Светлане Окольниковой.

Ранее сообщалось, что только в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства было заблокировано около 20 тыс. российских туристов. Как писал «Ъ», после начала 28 февраля военных действий в Иране и Персидском заливе россияне отменили 15% поездок по турам в марте и апреле.

Валерий Лавский