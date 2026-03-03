Россияне отменили 15% путевок в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

После эскалации на Ближнем Востоке россияне начали отказываться от путевок в ОАЭ, сообщила «Ъ» пресс-служба Onlinetours. Отменено 15% поездок по турам в марте-апреле, сообщили аналитики сервиса бронирования пакетных туров.

Фото: Karim Sahib / Reuters

При этом в Onlinetours отметили, что россияне бронировали туры в ОАЭ в марте этого года на 20% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Сейчас поездки отменяются с добровольного согласия туриста, поскольку не было объявлено об официальном закрытии страны.

«Прогнозирование дальнейшего спроса сейчас невозможно, так как ситуация внештатная. На данный момент мы постоянно следим за ситуацией, в первую очередь оставаясь на связи с туристами, кто остался в ближневосточном регионе без возможности вернуться домой»,— пояснила пресс-служба Onlinetours.

По оценкам МИД России, сейчас в ОАЭ находятся 20 тыс. россиян. Они не могут вылететь из страны после начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля. Исламская Республика в ответ атакует американские военные базы в регионе. Под удар попадают и гражданские объекты — в Дубае были повреждены международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб». Минтранс РФ сообщил, что сегодня российские и зарубежные авиакомпании проведут 24 рейса для вывоза россиян из стран Ближнего Востока.

