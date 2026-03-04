Tasnim: Иран сбил американский истребитель F-15

Вооруженные силы Ирана сбили еще один американский истребитель F-15, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Собеседник агентства указал, что истребитель сбит системой ПВО. Других подробностей он не раскрыл. Власти США не подтверждали информацию о сбитом F-15.

2 марта Tasnim сообщило, что американский истребитель был сбит над Кувейтом. Центральное командование Вооруженных сил США позднее заявило, что три американских истребителя F-15E были сбиты из-за «дружественного огня» со стороны Кувейта. Все шесть членов экипажа успешно катапультировались.