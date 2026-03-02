Bloomberg: следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле

Из-за эскалации на Ближнем Востоке переговоры России, США и Украины вряд ли пройдут в Абу-Даби, как планировалось. Источник Bloomberg из Москвы заявил, что в качестве альтернативной площадки рассматривается Стамбул.

Фото: Ukrainian National Security and Defense Council press office / AP

2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры, которые были запланированы на 5-6 марта в Абу-Даби, пока не отменены. Он допустил, что встречу могут перенести на прошлые площадки — в Турцию или Швейцарию.

Третий раунд трехсторонних консультаций по Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Стороны анонсировали скорое продолжение обсуждений.

Лусине Баласян