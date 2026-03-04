Рубио: США идут впереди графика в операции против Ирана

США достигают цели военной операции против Ирана с опережением графика, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты близки к достижению целей операции против Ирана.

«Военное министерство сообщило мне, что все идет с опережением графика»,— сказал господин Рубио (цитата по CBS News).

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. По словам Дональда Трампа, Вашингтон изначально прогнозировал, что операция продлится около месяца. Он не исключил, что война может затянуться, однако отметил, что сейчас операция идет с опережением графика.