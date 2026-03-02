Трамп: военная операция в Иране может выйти за рамки 4-5 недель

Военная операция США и Израиля в Иране может идти дольше запланированных 4-5 недель. Боевые действия продлятся столько, сколько это будет нужно, заявил американский президент Дональд Трамп.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого (периода.—"Ъ")»,— сказал господин Трамп на выступлении в Белом доме.

При этом глава государства убежден, что операция идет с опережением графика. По словам Дональда Трампа, изначально на убийство членов иранского военного руководства отводилось 4 недели, но на деле США удалось сделать это всего за час.

Военные действия завершатся, когда США достигнут своих целей, сказал господин Трамп. Среди таковых он назвал полную остановку ядерной и ракетной программ Исламской Республики.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, при атаке погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ иранская сторона наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.