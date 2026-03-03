FIDE вернула Карякина в свой рейтинг на день и исключила из него

Международная шахматная федерация (FIDE) вновь исключила российского гроссмейстера Сергея Карякина из своего официального рейтинга, спустя всего сутки после его появления на десятой строчке. В федерации объяснили это технической ошибкой: турнир в Красногорске, где Карякин сыграл две партии, не был одобрен FIDE в установленный срок.

Сам спортсмен, ранее дисквалифицированный за поддержку военной операции на Украине и с тех пор сосредоточившийся на общественно-политической деятельности, назвал произошедшее проявлением двойных стандартов. В качестве примера он привел недавние случаи с американцем Хикару Накамурой и китайцем Дин Лижэнем, чьи турниры были засчитаны, несмотря на нарушение регламента. По мнению Карякина, в FIDE есть лица, предвзято к нему относящиеся.

Несмотря на работу в Совете Федерации, гроссмейстер заявил о намерении продолжать карьеру и участвовать в ближайших соревнованиях.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лидер российских шахмат мелькнул в десятке»