Лидер российских шахмат мелькнул в десятке

Сергей Карякин, который несколько лет назад был одним из сильнейших шахматистов мира, а сразу после начала специальной военной операции на Украине превратился в одну из наиболее заметных жертв санкционного режима в российском спорте, стал главным персонажем странной истории. Международная шахматная федерация (FIDE) внезапно вернула гроссмейстера, после дисквалификации сосредоточившегося на общественно-политической деятельности и являющегося сенатором Совета федерации РФ, в свой официальный рейтинг после двух партий, сыгранных против вундеркинда Михаила Маркова. Однако затем фамилия Карякина исчезла с десятой строчки. FIDE объяснила, что включила его в классификацию по ошибке. Сергей Карякин указал на «двойные стандарты» в ее политике и пообещал продолжить карьеру, оставаясь «действующим спортсменом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карякин рассчитывает, несмотря на загруженность в Совете федерации и «двойные стандарты» FIDE, продолжить шахматную карьеру

Одной из самых обсуждаемых в шахматном сообществе тем стала история, связанная с публикацией очередного, мартовского рейтинга Международной шахматной федерации. Все ведущие в этом виде спорта медиаресурсы, например Chess.com, Chessbase обратили внимание на то, что на десятой строчке классификации с очень высоким показателем 2750 расположился россиянин Сергей Карякин, опередивший целый ряд звезд, включая обладателя звания чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу. Удивление экспертов понять можно, учитывая бэкграунд Карякина.

В прошлом десятилетии Сергей Карякин, родившийся в Симферополе и до 2009 года представлявший на соревнованиях Украину, был лидером российских шахмат и одним из лидеров шахмат мировых. Именно Карякин оказался ближе всех к тому, чтобы отнять чемпионское звание у норвежца Магнуса Карлсена, который владел им с 2013 по 2022 год. По ходу матча между Карякиным и Карлсеном за звание чемпиона мира, проходившего в Нью-Йорке в 2016 году, россиянин вел в счете и заставил казавшегося неуязвимым оппонента вырывать победу на тай-брейке. Карякин неоднократно брал верх над норвежцем в престижных турнирах и за карьеру завоевал множество призов.

Международная карьера россиянина оборвалась в 2022 году.

После начала специальной военной операции на отечественную спортивную отрасль обрушилась лавина санкций, а некоторые спортсмены столкнулись с санкциями персональными. Сергей Карякин был едва ли не самой заметной их жертвой. В марте FIDE (с 2018 года ее возглавляет россиянин Аркадий Дворкович) на полгода отстранила его от участия в своих соревнованиях за публичную поддержку спецоперации. К ней приравняли обращение Карякина к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованное в соцсетях. В нем Сергей Карякин подчеркнул, что рассматривает спецоперацию как борьбу «за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики», а также «за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям».

Карякин выразил Владимиру Путину как «нашему главнокомандующему» «полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира» и пожелал «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

Из-за дисквалификации шахматист пропустил важнейшее соревнование года — кандидатский турнир в Мадриде. После отказа от титула Карлсена право сыграть в финале досталось китайцу Дин Лижэню и россиянину Яну Непомнящему. Карякин окончательно сконцентрировался на общественно-политической деятельности, в 2024 году он был назначен сенатором Совета федерации от Госсовета Республики Крым.

С момента дисквалификации Сергей Карякин многократно организовывал мероприятия патриотической и благотворительной направленности, регулярно ездил в Донбасс и фактически не давал повода вспомнить о себе как об элитном профессиональном шахматисте. За минувшие четыре года он лишь раз выступил в официальном турнире, в 2023 году сыграв за сборную Московской области на командном чемпионате страны в Сочи. Из рейтинга FIDE он тоже пропал. Из него исключаются шахматисты, которые в течение календарного года не сыграли ни одной партии в состязании, признанном федерацией. Их показатели замораживаются.

«Разморозка» произошла после прошедшего во второй половине февраля в Красногорске международного фестиваля «Российская шахматная корона».

На нем Сергей Карякин сыграл мини-матч из двух партий с восьмилетним вундеркиндом Михаилом Марковым, стипендиатом своей шахматной школы, чей рейтинг, невзирая на юный возраст, зашкаливает за отметку 2600, считающуюся чрезвычайно солидной. Однако буквально на следующий день имя Карякина из классификации исчезло, а FIDE опубликовала объяснение, из которого следовало, что «неактивный» статус россиянина был изменен на «активный» из-за того, что красногорский фестиваль ошибочно включили в число «одобренных» структурой соревнований. Организация сослалась на свой рейтинговый регламент: ст. 0.2.1 требует, чтобы турнир (при условии выступления на нем игрока с рейтингом выше 2700) и его расписание проходили регистрацию в федерации не позднее чем за 30 дней до старта.

Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис назвал “Ъ” такой довод «придиркой»: «Понятно, что просто для отдельных руководителей FIDE Сергей Карякин — как красная тряпка для быка. В десятке они точно видеть его не могут». А известный шахматный функционер и блогер Илья Левитов указал на турнир Maritime Chess Festival, который прошел в Канаде осенью прошлого года. Не слишком заметное событие оказалось исключительно важным для занимающего второе вслед за Магнусом Карлсеном место в рейтинге FIDE американца Хикару Накамуры. Чтобы квалифицироваться в кандидатский турнир этого года, ему требовалось срочно добрать недостающие для выполнения всех критериев партии с классическим контролем времени.

При этом Maritime Chess Festival был зарегистрирован менее чем за 30 дней до старта. Однако FIDE зачла Накамуре сыгранные в нем партии, видимо применив свежее дополнение к регламенту.

Согласно новому пункту, турнир, даже если регистрация «просрочена», может быть в «исключительных случаях» учтен как рейтинговый, если это одобрят совет FIDE или ее президент.

«Прецедент с Накамурой» отметил, комментируя “Ъ” ситуацию, и сам Сергей Карякин. Кроме этого на память россиянину пришла похожая история с заменившим его в кандидатском турнире и затем завоевавшим звание чемпиона мира Дин Лижэнем — китайцу также не хватало партий для выполнения критериев отбора: «Тут же были устроены какие-то турниры в Китае — он, по-моему, чуть ли не 30 партий за месяц сыграл. Сомневаюсь, что их можно было успеть зарегистрировать».

«Те самые двойные стандарты»,— резюмировал Карякин, признав, что его «совершенно не удивило» исчезновение из рейтинга: «В FIDE есть люди, например Эмиль Сутовский (генеральный директор федерации.— “Ъ”), инициировавший в 2022 году мое отстранение и отстранение сборной России от Всемирной шахматной олимпиады, у которых ко мне предвзятое отношение, для которых я невыносим». Рассказывая о фестивале «Российская шахматная корона», Сергей Карякин уточнил, что «за месяц до турнира мы просто не знали, будет он или нет», «поэтому физически не могли его зарегистрировать».

При этом он подчеркнул, что намерен продолжать выступления: «В планах турнир "Шахматные звезды", другие соревнования. Мне интересны разные форматы — блиц, рапид, "быстрая классика", которую пропагандирует Олег Скворцов (известный шахматный меценат.— “Ъ”). Несмотря на то, что работы в Совете федерации много, я продолжаю карьеру. Я все еще действующий спортсмен».

Алексей Доспехов