КСИР начал новую волну операции «Правдивое обещание 4»

Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) начал 16-ю волну операции «Правдивое обещание 4». Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на пресс-службу КСИР.

«Началась 16-я волна операции «Истинное обещание 4» … с массированным применением ракет и беспилотников Корпуса воздушно-космических сил против сердца оккупированных территорий», — указывается в сообщении ведомства.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что после американских авиаударов Иран лишился военно-морских и военно-воздушных сил, а также систем радиолокационного обнаружения.

Вчера КСИР сообщал об ударах по центрам разведки и военным складам США в Персидском заливе. В ведомстве также заявили о поражении 60 стратегических целей и 500 военных объектов США.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В ходе ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран инициировал операцию «Истинное обещание 4», в рамках которой наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.