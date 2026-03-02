КСИР заявил об ударах по центрам разведки и военным складам США

Иран ударил по разведывательным центрам и военным складам США в Персидском заливе. Все цели поражены, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в отчете об 11-й волне ответных ударов. КСИР также заявил о поражении 60 стратегических целей и 500 военных объектов США.

Вооруженные силы Ирана ударили беспилотниками и ракетами по комплексу коммуникационной промышленности Израиля в Беэр-эль-Сабе и 20 объектам в районах Тель-Авива, Западного Иерусалима и Галилеи, уточнили в КСИР. По данным корпуса, всего армия Ирана выпустила более 700 БПЛА и сотни ракет. По количеству выпущенных снарядов иранская сторона «установила новый рекорд, превзойдя всю 12-дневную войну (в июле 2025 года.— “Ъ”) в борьбе с агрессорами».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 4». Республика наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены в том числе военные базы США. При этом повреждены оказались и гражданские объекты: международный аэропорт Дубая и отель «Бурдж-эль-Араб», торговый порт Дукм в Омане, отель Crowne Plaza в Бахрейне.