ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командующего ливанским корпусом иранского «Кудс»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации временного командующего ливанским корпусом иранских сил «Кудс» Дауда Али Заде. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. По их словам, военного ликвидировали во время удара по Тегерану.

«Али Заде имел ранг, эквивалентный бригадному генералу и был самым высокопоставленным иранским командующим, ответственным за Ливан»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ливанский корпус «Кудс» выступает связующим звеном между военачальниками Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана и руководством ливанской группировки «Хезболла», отметили в пресс-службе. Как утверждается в публикации, Дауд Али Заде «содействовал вооружению прокси-группировок», включая «Хезболлу», а также «руководил их огневой мощью».

Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила об убийстве начальника штаба ливанского корпуса «Кудс» Резы Хузаи, который также руководил операциями по наращиванию вооружений «Хезболлы».

Силы «Кудс» — подразделение спецназа КСИР, которое проводит операции за пределами Ирана, отвечает за военную разведку и взаимодействие с другими исламскими движениями по всему миру. Помимо прочего, они способствовали созданию «Хезболлы».

Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Группировка, утверждают в израильской армии, вступила в военный конфликт на стороне Ирана и ударила ракетами по территории Израиля. ЦАХАЛ отчиталась об ударах по складам оружия, пусковым установкам и ракетным комплексам ливанского движения. Как утверждает Ливан, в результате ударов погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения.