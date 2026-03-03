Пентагон заявил о планах проанализировать ядерную стратегию США

Руководство Пентагона считает необходимым провести анализ ядерной стратегии США в связи с наращиванием стратегического потенциала Китаем. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, выступая перед комитетом Сената Конгресса США по вооруженным силам.

«Мы намерены провести более глубокий анализ ядерной сферы»,— сообщил господин Колби в ответ на вопрос о развитии китайского ядерного арсенала (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что ситуация достижения Китаем паритета в ядерной сфере в ближайшем будущем требует «фундаментального переосмысления».

Замглавы Пентагона при этом отметил, что большинство проблем, связанных с ядерными силами США, относятся к вопросам исполнения и финансирования, а не общей стратегии. «Я не думаю, что мы планируем проводить какой-либо формальный обзор ядерной стратегии», — отметил он.

Господин Колби подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Китаем, не желают его «задушить» или «добиться смены формы его правительства». По его словам, Вашингтон стремится избежать ситуации китайской гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе. «Наша стратегия заключается в том, чтобы сдерживать Китай посредством силы, а не конфронтации»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Элбридж Колби на слушаниях в Конгрессе также отметил «хороший прогресс» в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он опроверг комментарий одной из сенаторов о том, что США оказывают недостаточное давление на Россию. Замглавы Пентагона отметил, что Вашингтон ввел ограничительные экономические меры в отношении Москвы и продолжает поставки вооружения Киеву.

В конце февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, Россию и Китай. В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон, Москва и Пекин, «возможно, работают над планом» ядерного разоружения. 5 февраля 2026-го истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который ограничивал ядерные арсеналы России и США.