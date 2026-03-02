Ракеты не дают летать людям
Как война с Ираном нарушила авиасообщение в Европе и Азии
Военная операция Израиля и США против Ирана привела к закрытию воздушного пространства в целом ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Закрыты крупнейшие аэропорты региона, отменены или задержаны тысячи авиарейсов, десятки тысяч людей не могут вернуться домой. Какие авиакомпании и страны больше всего пострадали от военного конфликта — в материале “Ъ”.
Пассажиры у табло с отмененными рейсами в Дубай и Доху
Фото: Thinh Nguyen / Reuters
Авиакомпании
В числе авиакомпаний, больше всего пострадавших от военного конфликта, эксперты называют в первую очередь авиакомпании непосредственных стран-участниц — Израиля и Ирана. В Иране это крупнейшая частная авиакомпания Mahan Air и крупнейшая государственная Iran Air. Крупнейший израильский перевозчик El Al и ее подразделение Sun d’Or, работающее по туристическим направлениям, сегодня заявили о подготовке спасательной операции по вывозу израильских граждан домой. Поскольку международный аэропорт Бен-Гурион закрыт, часть израильтян по договоренности с Египтом вывезут рейсами в египетские аэропорты Таба и Шарм-эш-Шейх, откуда они автобусами смогут попасть в Израиль. El Al заявила, что основную часть израильтян необходимо будет перевезти из США, Европы и стран Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока — именно эти направления являются для El Al наиболее приоритетными.
Помимо израильских и иранских авиакомпаний больше всего пострадали авиакомпании арабских стран Персидского залива, по территории которых Иран наносит ракетные удары, заявляя о желании нанести урон расположенным там американским военным базам. По оценкам Bloomberg, в числе наиболее пострадавших арабских авиакомпаний — эмиратские Emirates, Etihad и FlyDubai, катарская Qatar Airways, а также индийская IndiGo. Крупнейший индийский авиаперевозчик Air India отменил свои рейсы из Дели и Мумбая в Европу, маршрут которых пролегает над территорией Ирана и сопредельных стран региона (Ирак, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Израиль).
Свои рейсы в Израиль, ОАЭ и другие страны региона отменили также европейские и американские авиакомпании — в их числе British Airways, Air France — KLM, Lufthansa, United Airlines, «Аэрофлот», Red Wings и многие другие.
Аэропорты
В настоящее время полностью закрыты иранские международные аэропорты Тегерана, Мешхеда, Шираза, Исфахана, Бендер-Аббаса, Киша и Тебриза, а также все региональные аэропорты страны. Закрыты израильские международные аэропорты Бен-Гурион (Тель-Авив), Рамон (Эйлат), аэропорт Хайфы, а также все региональные аэропорты страны. В арабских странах Персидского залива закрыты аэропорты в Абу-Даби, Дубае, Дохе (Катар), с перебоями работает саудовский аэропорт имени короля Абдул-Азиза (Джидда).
Пассажиры
Закрытие аэропортов, воздушных коридоров и отмена рейсов затронули десятки тысяч пассажиров из самых разных стран мира. Одно только Управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что на данный момент оказывает содействие по перевозке более чем 20 тыс. пассажиров. Ежедневный авиатрафик трех авиакомпаний Emirates, Ettihad и Qatar Airways оценивается примерно в 90 тыс. пассажиров.
По данным FlightAware, только в субботу, 28 февраля, было отменено 2800 рейсов, в воскресенье, 1 марта,— 3156 рейсов, в понедельник, 2 марта,— еще 1240 рейсов. В настоящее время одной из немногих стран, откуда можно относительно безопасно вылететь из региона в Европу, остается Саудовская Аравия. Участники рынка отмечают, что расценки на бизнес-джеты из Эр-Рияда в Европу подскочили до $350 тыс. за один рейс.
Акции
Проблемы авиаперевозчиков из-за войны в Иране мгновенно отразились на котировках их акций. Инвесторы ожидают, что компаниям придется нести повышенные издержки и убытки из-за отмены и переноса рейсов, выплаты компенсаций пассажирам и простоя судов. Сегодня акции авиакомпаний стали одними из лидеров падения на мировых фондовых биржах. Помимо авиакомпаний из государств, непосредственно затронутых военным конфликтом, подешевели и ценные бумаги авиакомпаний из других стран. Немецкая Lufthansa подешевела на 6,5%, British Airways — на 5%, акции американских авиакомпаний — примерно на 5%, Singapore Airlines — на 4,7%, австралийской Qantas — на 5,4%, гонконгской Cathay Pacific — на 2,8%, японской Japan Airlines — на 5,6%. Акции одного из крупнейших туроператоров Европы, немецкой TUI Group сегодня упали в цене на 8%.