Ракеты не дают летать людям

Военная операция Израиля и США против Ирана привела к закрытию воздушного пространства в целом ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Закрыты крупнейшие аэропорты региона, отменены или задержаны тысячи авиарейсов, десятки тысяч людей не могут вернуться домой. Какие авиакомпании и страны больше всего пострадали от военного конфликта — в материале “Ъ”.

Авиакомпании

В числе авиакомпаний, больше всего пострадавших от военного конфликта, эксперты называют в первую очередь авиакомпании непосредственных стран-участниц — Израиля и Ирана. В Иране это крупнейшая частная авиакомпания Mahan Air и крупнейшая государственная Iran Air. Крупнейший израильский перевозчик El Al и ее подразделение Sun d’Or, работающее по туристическим направлениям, сегодня заявили о подготовке спасательной операции по вывозу израильских граждан домой. Поскольку международный аэропорт Бен-Гурион закрыт, часть израильтян по договоренности с Египтом вывезут рейсами в египетские аэропорты Таба и Шарм-эш-Шейх, откуда они автобусами смогут попасть в Израиль. El Al заявила, что основную часть израильтян необходимо будет перевезти из США, Европы и стран Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока — именно эти направления являются для El Al наиболее приоритетными.

Помимо израильских и иранских авиакомпаний больше всего пострадали авиакомпании арабских стран Персидского залива, по территории которых Иран наносит ракетные удары, заявляя о желании нанести урон расположенным там американским военным базам. По оценкам Bloomberg, в числе наиболее пострадавших арабских авиакомпаний — эмиратские Emirates, Etihad и FlyDubai, катарская Qatar Airways, а также индийская IndiGo. Крупнейший индийский авиаперевозчик Air India отменил свои рейсы из Дели и Мумбая в Европу, маршрут которых пролегает над территорией Ирана и сопредельных стран региона (Ирак, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Израиль).

Свои рейсы в Израиль, ОАЭ и другие страны региона отменили также европейские и американские авиакомпании — в их числе British Airways, Air France — KLM, Lufthansa, United Airlines, «Аэрофлот», Red Wings и многие другие.