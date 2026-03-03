После ДТП с 12 пострадавшими в Ленобласти возбудили уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело после столкновения такси с рейсовым автобусом на трассе А-180 в Ленинградской области. В происшествии нашли признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, дело возбуждено по ст. 238 УК РФ. Авария с участием автомобиля такси и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 888, обрела серьезный поворот. По факту происшествия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий ДТП.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в результате аварии пострадали 11 пассажиров автобуса, у водителя такси тяжелые травмы.

Татьяна Титаева