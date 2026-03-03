При столкновении автобуса с такси в Ленобласти пострадали 12 человек

Автомобиль такси столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ» утром 3 марта в Ленинградской области. В результате аварии пострадали 12 человек, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

Тяжелые травмы выявлены у водителя такси. Среди пострадавших 11 пассажиров автобуса. В их числе 17-летний подросток, у него травмы средней и легкой степени тяжести.

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что водителя легкового автомобиля доставили в Гатчинскую ЦРБ.

Татьяна Титаева