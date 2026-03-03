Ставропольский бизнесмен заплатит ГАЗу 840 тысяч рублей за «Бегущего оленя»
Нижегородский автозавод ГАЗ взыскал со ставропольского предпринимателя Станислава Атамалова 840 тыс. руб. за незаконное размещение товарных знаков компании на сувенирной продукции.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Решение в пользу правообладателя принял Арбитражный суд Ставропольского края. Впоследствии его поддержали Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальному праву, куда обращался ответчик.
Представители завода обнаружили нарушение на сайте kramerwear.ru, где Станислав Атамалов реализовывал кружки, футболки и другие сувениры с изображением «Бегущего оленя» и символикой «ГАЗ» и «ГАЗель».
Арбитражный суд установил, что олень на товарах предпринимателя и эмблема автопроизводителя схожи до степени смешения. Это формирует у покупателей ложное представление о подлинности продукции и её связи с автозаводом.
Станислав Атамалов утверждал, что в материалах дела отсутствуют графическая и семантическая экспертизы товарных знаков, поэтому заключения об их сходстве не имеют оснований. Однако все судебные инстанции признали эти аргументы неубедительными.
