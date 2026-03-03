Сбавили ГАЗ

Нижегородский автозавод НАЗ (ранее — ГАЗ) взыскал со ставропольского бизнесмена Станислава Атамалова 840 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков «Бегущий олень», ГАЗ и «ГАЗель» для производства и продажи мерча. Изначально исковое заявление правообладателя полностью удовлетворил Арбитражный суд Ставропольского края. Ответчик попытался обжаловать это решение, дойдя до Суда по интеллектуальному праву (СИП). Однако суд высшей инстанции согласился с выводами коллег. Юристы называют судебное решение справедливым.



Как стало известно «Ъ-Кавказ», СИП оставил в силе решение нижестоящих инстанций по иску ООО «Автомобильный завод НАЗ» (Нижний Новгород) к индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края Станиславу Атамалову. Бизнесмен незаконно использовал товарные знаки ГАЗ и «Бегущий олень» для продажи мерча (футболки, кружки) через интернет-магазин «Красный Мерчевик» (домен kramerwear.ru). Сумма компенсации в пользу автозавода составила 840 тыс. руб.

Автомобильный завод «НАЗ» — один из ведущих российских заводов по производству автоспецтехники, штаб-квартира которого находится в Нижнем Новгороде. Завод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы. Предприятие владеет целой линейкой товарных знаков из семейства Gazelle, «Соболь», «Баргузин», также ему принадлежат легендарные советские бренды «Волга» и «Чайка». Завод выпускает одежду, сувениры и аксессуары под линейкой «ГАЗмерч» через свой официальный сайт.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем серии товарных знаков, включая общеизвестный в России бренд «Бегущий олень/ГАЗ», а также более поздних регистраций «ГАЗель» и логотипов. В ходе мониторинга сети интернет представители завода выявили, что ИП Атаманов через свой сайт kramerwear.ru предлагает к продаже сувенирную продукцию с обозначениями, сходными до степени смешения с принадлежащими истцу брендами.

В августе 2024 года истец направил предпринимателю претензию с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию, однако требование было оставлено без удовлетворения, что стало поводом для обращения автозавода НАЗ в суд.

Сравнив товарные знаки истца и обозначения на товарах ответчика, Арбитражный суд Ставропольского края пришел к выводу об их сходстве до степени смешения.

Суд указал, что использование бренда ГАЗ на кружках и футболках создает у потребителя ложное впечатление об оригинальности продукции или ее связи с автозаводом, и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Эти выводы подтвердил Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, а следом и Суд по интеллектуальному праву, куда с кассационной жалобой обратился ответчик.

Станислав Атамалов настаивал, что нижестоящие суды не провели фактического анализа сравнения товарных знаков истца и обозначений, используемых ответчиком. В частности, суды не указали, какие используемые ИП Атамаловым обозначения сопоставлялись с товарными знаками общества. Кроме того, в судебных актах не отражены результаты отдельного анализа сходства сопоставляемых обозначений по фонетическим, графическим и семантическим признакам, а также не дана оценка общему впечатлению обозначения ответчика и товарных знаков истца.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Сила Слова» Виталий Кацко считает решение суда юридически обоснованным и соответствующим сложившейся судебной практике по спорам о защите товарных знаков. «Суд установил, что предприниматель использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателя ГАЗ, как в предложении к продаже, так и непосредственно на товарах. Всего зафиксировано 84 нарушения: 63 случая размещения в предложениях о продаже и 21 случай использования на самих товарах. Важно понимать, что закон рассматривает каждый способ использования как самостоятельное нарушение. Поэтому суд правомерно исходил из множественности эпизодов. Компенсация взыскана в размере 840 тыс. руб. — по 10 тыс. руб. за каждое нарушение. Это минимальный размер компенсации, предусмотренный законом, и суд не применил повышающий или штрафной подход. Ответчик не представил контррасчета, не доказал оснований для снижения компенсации и не заявил о фальсификации доказательств. При таких обстоятельствах удовлетворение иска выглядит закономерным», — отмечает юрист.

Господин Кацко подчеркивает, что если предприниматель продолжит незаконное использование товарного знака, последствия будут значительно серьезнее. Правообладатель вправе повторно обратиться в суд и потребовать более крупную компенсацию — вплоть до 5 млн руб. либо в двукратном размере стоимости права использования. Также возможны требования о запрете использования, изъятии и уничтожении контрафактной продукции, блокировке домена или карточек товара на маркетплейсах. Кроме гражданско-правовой ответственности, предусмотрена административная ответственность по статье 14.10 КоАП РФ с конфискацией продукции. При причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность по статье 180 УК РФ.

«Практика по защите товарных знаков сегодня достаточно жесткая, особенно когда речь идет об известных брендах. Использование чужого обозначения в мерче или интернет-магазине без разрешения правообладателя практически гарантированно приводит к судебным спорам и финансовым потерям»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк