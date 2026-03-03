Известную строительную компанию Ярославля хотят признать недобросовестной

В Угличе будет расторгнут контракт с ООО «Виннер» на строительство корпуса №2 школы №5 имени 63-го Угличского пехотного полка, заказчик намерен добиться признания поставщика недобросовестным. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Подрядчику направили уведомление об одностороннем расторжении контракта. Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев сообщил, что компания «систематически нарушала сроки исполнения контракта». После расторжения контракта материалы направят в антимонопольный орган для рассмотрения вопроса о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

В правительстве области сообщили, что строительная готовность объекта составляет 95,6%. Осталось благоустроить прилегающую территорию, смонтировать инженерные системы и оборудование, провести внутреннюю отделку помещений и расставить уже закупленное оборудование. Для завершения работ будут искать нового подрядчика.

Ранее в прокуратуре Ярославской области сообщали, что корпус на 800 мест в Угличе строят в рамках реализации нацпроекта «Образование». Работы стартовали в 2022 году, должны были завершиться в декабре 2024 года. Объект неоднократно проверяли представители прокуратуры. Согласно порталу госзакупок, за строительство объекта власти готовы были заплатить 645 млн руб. По информации областного отделения «Народного фронта», цена контракта составляет около 800 млн руб.

ООО «Виннер» — известная в регионе и за его пределами строительная компания. По данным сайта организации, она построила здание школы №43 в Ярославле, региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Центре Лыжного Спорта «Демино», два детских сада в Ярославле, отель «Дельта Сириус» в Сочи, детскую поликлинику в Костроме. В настоящее время капитально ремонтирует Рыбинский драмтеатр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Виннер» был подрядчиком капитального ремонта Ярославского ТЮЗа по нацпроекту «Культура». В феврале полиция возбудила уголовные дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при проведении капитального ремонта здания. Исполнительный директор ООО «Виннер» Алексей Пономарев находится под домашним арестом.

Алла Чижова