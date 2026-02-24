Возбуждены уголовные дела из-за нарушений при ремонте Ярославского ТЮЗа

В Ярославле полиция возбудила уголовные дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при проведении капитального ремонта здания Театра юного зрителя. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Контракт на ремонт был заключен между театром и подрядчиком ООО «Виннер» в мае 2022 года. Работы велись в рамках нацпроекта «Культура», на эти цели из федерального бюджета было выделено 800 млн руб.

По мнению прокуратуры, ненадлежащая организация работ и контроля за ними привела к срыву срока открытия театра после капремонта на 14 месяцев. В надзорном ведомстве сообщили, что часть оборудования сцены стоимостью 22,7 млн руб. не поставлена, а другая часть — стоимостью 73 млн руб. — не соответствует требованиям, зафиксированным в контракте. Работы были приняты и оплачены в полном объеме.

«Со стороны учредителя и главного распорядителя бюджетных средств по нацпроекту должный контроль не организован. В результате указанных действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 96 млн. По результатам проверки прокуратура области вынесла постановления о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения»,— рассказали в надзорном ведомстве.

УМВД по результатам рассмотрения возбудило два уголовных дела. Под домашний арест отправлены замдиректора театра и руководитель подрядной организации.

Как сообщили в Кировском районном суде, речь идет о заместителе директора театра Светлане Жилкиной и исполнительном директоре ООО «Виннер» Алексее Пономареве. Госпожа Жилкина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Господину Пономареву предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кроме того, 27 февраля Кировский районный суд Ярославля намерен рассмотреть материалы МЧС о повторном нарушении требований пожарной безопасности, составленных в отношении ТЮЗа.

Алла Чижова