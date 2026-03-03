«Ритуал» взыскивает с Саратова 21 млн за изъятый крематорий

Саратовское похоронное агентство «Ритуал» требует компенсации из городской казны за строительство объекта на Елшанском кладбище. Сумма исковых требований составляет 21 млн руб. и включает затраты на возведение здания, предназначенного под крематорий, а также судебные издержки.

Фото: Нина Шевченко

Ранее, в ноябре 2022 года, арбитраж признал постройку самовольной по иску мэрии. Впоследствии недостроенное здание бюро ритуальных услуг площадью более 1 тыс. кв. м перешло в муниципальную собственность. Попытки компании оспорить это решение в апелляционной, кассационной инстанциях и Верховном суде РФ успеха не имели.

В 2024 году «Ритуал» частично выиграл еще один спор с мэрией о неосновательном обогащении, добившись взыскания 1,3 млн руб. и 11,45 млн руб. процентов (при заявленных 14,72 млн руб.).

Новый иск связан с тем же объектом. Заявление о взыскании 21 млн руб. принято к производству 13 февраля. Суд счел необходимым привлечь к делу широкий круг третьих лиц, включая профильные комитеты городской администрации, УФАС, Управление Росреестра, прокуратуру области, а также строительные компании «Технострой» и «Регионпроект». В качестве заинтересованных лиц также указаны предприниматель Олег Вартанов и директор ООО «Авто-Центр» Андрей Оголев. Предварительное заседание назначено на 17 марта.

ООО «Ритуал» зарегистрировано в Саратове в 2016 году. С 2020 года компанию возглавляет Наталия Садиленко. Учредителями агентства выступают господа Вартанов и Оголев. Первый в 2022 году был оправдан по делу о даче взятки прокурору Кировского района Андрею Пригарову.

Финансовые показатели компании демонстрируют спад. По итогам 2025 года выручка составила 844 тыс. руб. (снижение на 3% к уровню прошлого года), чистый убыток достиг 111 тыс. руб. Штат сотрудников за четыре года сократился с 11 человек до одного.

Нина Шевченко