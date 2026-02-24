ВТБ откроет белгородскому Губкину кредитную линию на 286 млн рублей

Московское ПАО «Банк ВТБ» выиграло право открыть администрации города Губкина Белгородской области кредитную линию с лимитом 286 млн руб. Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта в размере 111,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии устанавливается на два года с момента подписания контракта. Процентная ставка — плавающая. Оплата контракта будет произведена из средств местного бюджета. Согласно документации, заемные средства необходимы для покрытия дефицита муниципального бюджета.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области объявило аукцион на поиск подрядчика для открытия кредитной линии с лимитом 5 млрд руб. Название компании, с которой заключили контракт, пока не разглашается.

Кабира Гасанова