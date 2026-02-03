Белгородские власти решили взять в кредит еще 5 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет подрядчика на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 5 млрд руб. Срок ее действия — 731 день с даты заключения контракта. Начальная цена контракта — 1,9 млрд руб., следует из данных на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аукционной документации, источник финансирования — областной бюджет. Процентная ставка — плавающая. Заемные средства предполагается использовать для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Принять участие в торгах можно до 18 февраля, итоги подведут 20-го.

В начале января «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заключило контракт на открытие кредитной линии с лимитом 5 млрд руб. с ПАО Банк «ВТБ».

В конце декабря бюджет Белгородской области на 2026 год был утвержден с дефицитом 14 млрд руб. Доходы планируются в объеме 163,3 млрд руб., расходы — 177,3 млрд руб.

Мария Свиридова