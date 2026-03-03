Доходность посуточной аренды в Махачкале оказалась вдвое выше долгосрочной

Инвесторы в Махачкале и Каспийске удвоили доход от посуточной сдачи жилья — 11% годовых против 6% и 5% в долгосрочном сегменте. Аналитика «Циана» фиксирует такой разрыв по итогам 2025 года: в столице Дагестана посуточная доходность выросла на 1,2 п.п., долгосрочная — на 0,7 п.п., в Каспийске прибавки составили 1 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

Города Северного Кавказа вошли в топ туристических центров по объему предложения и доходности краткосрочной аренды. В 2026 году Махачкала и Каспийск делят третье место с Анапой и Рязанью; лидируют Ярославль (14%) и Тула (12%), аутсайдеры — Геленджик (7%) и Сочи (8%). В Ставропольском крае Кисловодск и Пятигорск прибавили 9% к посуточной доходности при 4–5% в долгосрочке.

Рынок комнат показывает обратную динамику: во Владикавказе цены рухнули на 22% до 9,8 тыс. руб./мес., в Махачкале снизились на 3,2% до 11,7 тыс. руб., в Ставрополе — на 3% до 10,9 тыс. руб. Однушки в Махачкале, напротив, подорожали на 14% за год.

Елена Бобровская из «Циана» подчеркивает риски: посуточная аренда дает нестабильные 10%+ годовых с пиками в сезон и провалами в межсезонье. Собственники тратят время и деньги на клининг, ремонт и рекламу; цифровые платформы упрощают управление, но успех требует системного подхода.

Станислав Маслаков